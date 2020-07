Garanzia Campania Bond, CDP: al via secondo slot da 23,75 milioni (Di martedì 14 luglio 2020) (Teleborsa) – È partita oggi attraverso Garanzia Campania Bond – lo strumento di finanza innovativa promosso dalla Regione Campania tramite la società in house Sviluppo Campania – la seconda emissione di MiniBond da 23,75 milioni di euro, realizzata da dieci Pmi campane per finanziare i rispettivi programmi di sviluppo e crescita nel territorio regionale. Il programma, che prevede l’emissione di titoli obbligazionari per complessivi 148 milioni di euro con una Garanzia della Regione Campania pari al 25% dell’importo totale, è stato avviato lo scorso 9 aprile con la prima emissione di MiniBond per 21,5 milioni di euro da parte di otto ... Leggi su quifinanza

