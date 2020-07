Gallipoli: incendio di vegetazione fra Montagna Spaccata e Lido Conchiglie, case evacuate fino al pomeriggio Ieri il rogo, i vigili del fuoco hanno impiegato molte ore per venirne a capo (Di martedì 14 luglio 2020) Tweet dei vigili del fuoco: vigili del fuoco al lavoro da mattina con squadre ordinarie e due Canadair per spegnere l’incendio di vegetazione tra le località di Montagna Spaccata e Lido Conchiglie a Gallipoli (Le). evacuate precauzionalmente alcune abitazioni, fiamme sotto controllo 16:00. L'articolo Gallipoli: incendio di vegetazione fra Montagna Spaccata e Lido Conchiglie, case evacuate fino al pomeriggio <span class="subtitle">Ieri il rogo, i ... Leggi su noinotizie

