Gabriele Muccino: «Il futuro del mio cinema? Tra rabbia, violenza e amore» (Di martedì 14 luglio 2020) Gli anni più belli, l’ultimo film di Gabriele Muccino, ritorna nei cinema (dal 15 luglio) dopo il lockdown. Quando le sale sono state chiuse a causa dell’emergenza sanitaria il film, che racconta la storia d’amicizia tra Giulio (Pierfrancesco Favino), Paolo (Kim Rossi Stuart), Riccardo (Claudio Santamaria) e Gemma (Micaela Ramazzotti), e quarant’anni di storia d’Italia a partire dagli anni Ottanta, stava ottenendo un ottimo riscontro di pubblico (il 5 marzo era in testa alla classifica dei film con più visti con un incasso di oltre 5 milioni di euro). Leggi su vanityfair

«Gli anni più belli» di Gabriele Muccino ritorna in sala (dal 15 luglio) dopo il lockdown. Abbiamo incontrato il regista a Roma che ci ha parlato della sua quarantena, di progetti futuri e di come se ...

