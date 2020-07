Furto nell’auto in sosta, 28enne arrestato dai Carabinieri (Di martedì 14 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Furto aggravato: è questa l’accusa che ha portato all’arresto di un 28enne di Avellino. L’indagine condotta dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino, prende spunto dalla denuncia segnalazione da parte della vittima che nella mattinata di ieri, nell’andare a riprendere l’auto parcheggiata poco prima nel capoluogo irpino, constatava il Furto dello smartphone che aveva lasciato all’interno della stessa. Grazie alla tempestività dell’intervento, i Carabinieri hanno individuato e bloccato il giovane, già noto alle Forze dell’Ordine, che all’esito della perquisizione è stato trovato in possesso del cellulare rubato. Condotto in Caserma, su ... Leggi su anteprima24

