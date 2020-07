#FreeBritney, il movimento che vuole «liberare Britney Spears» (dal padre) (Di martedì 14 luglio 2020) Britney Spears, prigioniera di suo padre. I fan della cantante, che, online, hanno dato vita al #FreeBritney, si sono dati la pena di condividere in rete le proprie preoccupazioni. Britney Spears, che nel 2008, dopo aver sofferto diversi tracolli mentali, è stata data in custodia al padre, Jamie Parnell Spears, non avrebbe modo di vivere una vita indipendente, libera e piena. Leggi su vanityfair

Ultime Notizie dalla rete : #FreeBritney movimento L'allenamento per glutei sodi e fianchi magri di Britney Spears (che è merito del fidanzato!)

L’anno scorso, i fan del movimento #freebritney sostenevano che le foto in perfetta forma postate su Instagram dalla cantante non erano recenti e non erano postate da lei, visto che era stata ...

