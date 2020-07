Frankie HI-NRG MC, esce il suo nuovo singolo e lui racconta: “I rapper di oggi fanno un pezzo al mese per dare ai fan qualcosa su cui ‘cliccare’. Non è il mio ‘sport'” (Di martedì 14 luglio 2020) ‘Estate 2020’ è il tuo nuovo singolo. E se da un lato è un pezzo tipicamente “Frankie”, dall’altro ci sono elementi inediti per la tua musica. Ce lo vuoi raccontare?è un pezzo venuto in maniera strana durante il lockdown, con Fresco, produttore con cui lavoro da anni. Abbiamo scambiato idee e iniziato a comunicare come si poteva comunicare in fase di lockdown, attraverso social, zoom, FaceTime etc. Abbiamo iniziato a collaborare su vari pezzi tra cui questo, e nel momento in cui stava prendendo questa direzione per me atipica abbiamo pensato di coinvolgere Ackeejuice Rockers, due dj e producer veneti che hanno un curriculum di tutto rispetto, avendo lavorato con ... Leggi su ilfattoquotidiano

FQMagazineit : Frankie HI-NRG MC, esce il suo nuovo singolo e lui racconta: “I rapper di oggi fanno un pezzo al mese per dare ai f… - AllMusicItalia : E' uscito il nuovo singolo di @frankiehinrgmc Estate 2020, che arriva a 6 dalla sua partecipazione al Festival di S… - ve10ve : RT @frankiehinrgmc: 'Estate 2020' 'Salvatevi la testa' La mia intervista su @Corriere Grazie a @erreeffe7 - CorazzaEfisia : RT @kuklademetra: “Festival Mundus” la rassegna musicale a Maranello si apre tra rap e jazz con Frankie Hi-Nrg Mc e AljazZeera https://t.co… - kuklademetra : “Festival Mundus” la rassegna musicale a Maranello si apre tra rap e jazz con Frankie Hi-Nrg Mc e AljazZeera -

Ultime Notizie dalla rete : Frankie NRG Frankie HI-NRG MC, esce il suo nuovo singolo e lui racconta: “I rapper di oggi fanno un pezzo al mese… Il Fatto Quotidiano Frankie HI-NRG sfida in note AljazZeera

MILANO AljazZeera vs Frankie HI-NRG Mc. Il “duello” lo propone stasera l’Estate Sforzesca. Le “armi” sono il jazz mediorientale e la storia del rap italiano. In scena contaminazioni, generi e stili: d ...

Festival Mundus 2020: stasera Rita Marcotulli e Danilo Rea a Mirandola

Stasera, sabato 11 luglio a Mirandola, un magico connubio cinema-musica: Rita Marcotulli e Danilo Rea musicheranno dal vivo con doppio pianoforte il capolavoro del cinema muto “Metropolis” diretto da ...

MILANO AljazZeera vs Frankie HI-NRG Mc. Il “duello” lo propone stasera l’Estate Sforzesca. Le “armi” sono il jazz mediorientale e la storia del rap italiano. In scena contaminazioni, generi e stili: d ...Stasera, sabato 11 luglio a Mirandola, un magico connubio cinema-musica: Rita Marcotulli e Danilo Rea musicheranno dal vivo con doppio pianoforte il capolavoro del cinema muto “Metropolis” diretto da ...