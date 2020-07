Franco Bernabè racconta pagine intricate della storia nazionale. Una visione piena di ottimismo (Di martedì 14 luglio 2020) Cosa vuole dirci Franco Bernabè con quel disegno di Marx e Engels sulla copertina del suo libro? La chiave è nelle tre parole sottostanti l’immagine dei due mostri sacri e nelle prime due pagine di A conti fatti. Quarant’anni di capitalismo italiano, portato in libreria da Feltrinelli e curato da Giuseppe Oddo, giornalista raffinatissimo esperto dei poteri economici italiani. Wir sind unschuldig, “Siamo innocenti”, è questa la frase scritta con mano malferma sotto il monumento in bronzo posto dalle autorità berlinesi in “una posizione discreta, forse consapevoli dei primi scricchiolii del sistema” e che rende la copertina una sorta di dedica dell’autore al nemico battuto, frantumato dalla potenza del capitalismo che ha portato prosperità e sviluppo alla ... Leggi su ilfattoquotidiano

clikservernet : Franco Bernabè racconta pagine intricate della storia nazionale. Una visione piena di ottimismo - Noovyis : (Franco Bernabè racconta pagine intricate della storia nazionale. Una visione piena di ottimismo) Playhitmusic -… - ilfattoblog : Franco Bernabè racconta pagine intricate della storia nazionale. Una visione piena di ottimismo - Bruna38101 : Ho appena sentito l idiota di turno tal franco Bernabe che paragona le radiofrequenze emesse dal sole a quelle del… - 19roberto72 : 3 of 5 stars to A conti fatti. Quarant'anni di capita... by Franco Bernabè -

Ultime Notizie dalla rete : Franco Bernabè Franco Bernabè racconta pagine intricate della storia nazionale. Una visione piena di ottimismo Il Fatto Quotidiano