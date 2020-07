Francia, festa del 14 luglio ridimensionata a causa del coronavirus (Di martedì 14 luglio 2020) Il 14 luglio in Francia è un’importante festa nazionale, ma tutte le manifestazioni sono state ridimensionate per rispettare la norme anti-Covid Il 14 luglio del 1789, nel bel mezzo della Rivoluzione Francese, i ribelli hanno preso la Bastiglia. Si tratta di uno degli atti più importanti della storia moderna che ha segnato l’inizio di un cambiamento per la società francese e non solo. Da allora, il 14 luglio di ogni anno è una festa importantissima per tutta la comunità francese, tanto da renderla festa nazionale. Come succede in Italia il 2 giugno, anche i francesi in questo giorno di festa assistono ad una grande parata militare, con fuochi d’artificio e spettacoli aerei. Fino a ... Leggi su zon

Bucarest, 14 lug 10:23 - (Agenzia Nova) - Il premier romeno, Ludovic Orban, ha ribadito la disponibilità del governo a consolidare il Partenariato strategico franco-romeno. In occasione della Festa na ...

Francia, festa nazionale del 14 luglio in formato Covid: nessuna sfilata, omaggio ai "camici bianchi"

PARIGI - Festa nazionale in formato Covid. La tradizionale parata militare sugli Champs-Elysée che si tiene ogni anno in occasione del 14 luglio non si farà a causa delle restrizioni sanitarie. Le cel ...

