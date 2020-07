Francia, 14 luglio dai due volti: l'omaggio al personale sanitario e gli scontri con la polizia (Di martedì 14 luglio 2020) scontri a Parigi tra polizia e manifestanti nel corso della protesta del personale sanitario che chiede di destinare più risorse agli ospedali . Alla manifestazione si sono uniti anche i gilet gialli. ... Leggi su tgcom24.mediaset

RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Alfred Sisley, La Senna a Point-du-Jour, 14 luglio, 1877, Museo d'arte moderna André-Ma… - Agenzia_Ansa : #Francia, ministro dell'Interno depone corona per vittime attentato #Nizza. Era il 14 luglio 2016 e morirono 86 per… - repubblica : Francia, festa nazionale del 14 luglio in formato Covid: nessuna sfilata, omaggio ai 'camici bianchi' - StefanoSegator2 : Francia, 14 luglio dai due volti: l'omaggio al personale sanitario e gli scontri con la polizia - monicascapin77 : RT @ferrariant: Cerimonie del 14 luglio, nel giorno della festa nazionale la Francia omaggia medici e infermieri -

Ultime Notizie dalla rete : Francia luglio

Roma, 14 lug 19:28 - (Agenzia Nova) - La Francia lavora insieme all’Italia per “un'Europa più forte, più solidale e più sovrana''. Lo ha detto l'ambasciatore francese, Christian Masset nel suo discors ...Roma, 14 lug 19:37 - (Agenzia Nova) - L'Italia è al lavoro insieme alla Francia affinché il negoziato in seno all'Unione europea per il fondo per la ripresa "sia finalizzato già al prossimo Consiglio ...