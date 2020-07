Francesco Rossi, portiere dell’Atalanta – Chi è? (Di martedì 14 luglio 2020) Durante la sfida di campionato tra Atalanta e Brescia, che ha aperto la 33esima giornata di Serie A, l’allenatore degli orobici fa entrare in campo al posto del portiere Sportiello l’altro estremo difensore, praticamente sconosciuto ai più, ovvero Francesco Rossi, classe 1991 che ha difeso la porta dei bergamaschi fino a fine match. Chi è Francesco Rossi? La storia di Rossi non è usuale, visto che in un’epoca dove la figura del secondo/terzo portiere sembra far parte del passato lui rappresenta in un certo senso un’anomalia nonostante possa contare oltre 140 presenze tra i professionisti ed anche un goal segnato ai tempi della Lupa Roma, rete decisiva per il proseguo di quella stagione: nato a Merate il 21 ... Leggi su giornal

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Rossi Francesco Rossi, portiere dell’Atalanta – Chi è? Giornal L'Atalanta travolge il Brescia, finisce 6-2

Alle ore 21.45 andrà in scena Atalanta - Brescia, incontro valevole per l’anticipo della trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte c’è la formazione orobica che viene d ...

Ghirelli: “la prossima stagione inizierà il 27 settembre”

“Il prossimo campionato di Serie C inizierà il 27 settembre”. Con queste parole il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha risposto alla domanda dei giornalisti di “voce di Mantova”, delinea ...

