Francesco Monte e Jennifer Lopez, la strana coppia di moda (Di martedì 14 luglio 2020) Era gennaio quando Francesco Monte ha orgogliosamente condiviso il primo scatto che lo ritraeva come un divo di Hollywood, di fianco a Jennifer Lopez , per la campagna mondiale Guess by Paul Marciano. ... Leggi su lookdavip.tgcom24

IsaeChia : ‘#GfVip 3’, #FrancescoMonte debutta come cantante: ecco quando uscirà il suo primo singolo #UominieDonne #GfVip3 - DiscoveryAlps : Una nuova via sul Monte Bianco per Matteo Della Bordella, François Cazzanelli e Francesco Ratti:… - LuceverdeMilano : ??? #Milano #lavori - Via Correggio - STRADA CHIUSA all'altezza di Via Francesco Faruffini > Via Monte Rosa ??… - zazoomblog : Francesco Monte la sua canzone in uscita: ecco il video in anteprima - #Francesco #Monte #canzone #uscita: - zazoomnews : Francesco Monte la sua canzone in uscita: ecco il video in anteprima - #Francesco #Monte #canzone #uscita: -