Francesca Cipriani Piange Per Can Yaman: Mi Ha Dato Buca! (Di martedì 14 luglio 2020) Can Yaman Gossip: durante un’intervista a Francesca Cipriani, la showgirl ha raccontato il primo incontro con Can Yaman, dietro le quinte a Live – Non è la D’Urso, ed i forti sentimenti che lei ha iniziato a provare per l’attore turco. L’amatissimo attore turco Can Yaman è stato ospite di Live – Non è la D’Urso negli scorsi mesi, dove è stato intervistato dalla conduttrice. In quell’occasione, però, Can avrebbe conosciuto anche gli altri ospiti di Barbara D’Urso, tra cui Francesca Cipriani. Con quest’ultima ci sarebbe stato un grande colpo di fulmine… Can Yaman: Francesca Cipriani racconta del loro ... Leggi su uominiedonnenews

zazoomblog : Francesca Cipriani fa una drammatica confessione: “Piango tutti i giorni per lui…” - #Francesca #Cipriani… - CarlottaPetrino : RT @chocxlat: Can mentre legge le dichiarazioni di Francesca Cipriani: - PassionGitanaDB : Come volevasi dimostrare la Signorina voleva fare pubblicità sulle spalle degli altri. #CanYaman nn si tocca - Kikiturkos_bego : Reposted from canyamanofficialpage ••• ? Can Yaman e Francesca Cipriani? TUTTO FALSO! ? Pare che la notizia dell’i… - DonatellaEspos1 : RT @TRASHPERSON18: Isola Dei Famosi 14 (2019): Francesca Cipriani si scaglia contro Marina La Rosa -