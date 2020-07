Francavilla Fontana: commemorazione di Antonio Dimitri, carabiniere ucciso venti anni fa Il militare era impegnato il 14 luglio 2000 per sventare una rapina (Di martedì 14 luglio 2020) Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Martedì 14 luglio 2020, in Francavilla Fontana, avrà luogo la cerimonia di commemorazione del 20° anniversario della morte del Maresciallo Ordinario Medaglia d’Oro al Valor militare Antonio Dimitri. Prevista la presenza del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Giovanni Nistri, di S.E. Monsignor Vincenzo Pisanello, Vescovo della Diocesi di Oria, e delle massime Autorità civili e militari della provincia, oltre al Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden”, Generale di Divisione Adolfo Fischione e al Comandante della Legione Carabinieri “Puglia”, Generale di Divisione Alfonso Manzo. ... Leggi su noinotizie

