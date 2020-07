Formazioni ufficiali Atalanta-Brescia, Serie A 2019/2020 (Di martedì 14 luglio 2020) Le Formazioni ufficiali di Atalanta-Brescia, anticipo della trentatreesima giornata di Serie A 2019/2020. La Dea ha visto sfumare il sogno Scudetto con il pareggio contro la Juventus ed ora si concentrerà sulla conquista del secondo posto ai danni della Lazio. D’altra parte, le Rondinelle hanno ormai poche possibilità di rimanere in Serie A anche nella prossima stagione e un’unica vittoria nelle ultime sei partite disputate non fa sperare per il meglio. Calcio d’inizio alle ore 21:45 di martedì 14 luglio. Di seguito le scelte dei due tecnici. Le Formazioni ufficiali di Atalanta-Brescia: Atalanta – In ... Leggi su sportface

