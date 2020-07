Ford Bronco, l’alter ego della Mustang è di nuovo in sella. E sfida Jeep (Di martedì 14 luglio 2020) A volte ritornano. E lo fanno per riconquistare fette di mercato finite in mano alla concorrenza: si parla della nuova Ford Bronco, che risorge con una famiglia di modelli studiati per soddisfare le esigenze di una clientela eterogenea e pensati per affrontare al meglio il fuoristrada, anche quello più estremo. Il costruttore aveva pensionato la Bronco nel 1996, dopo trent’anni di onorata carriera della vettura, suddivisa su cinque diverse generazioni. Ora, però, “Bronco is back” e vanta un marchio che vive di luce propria: i loghi dell’Ovale blu, infatti, hanno lasciano il posto allo stemma di un cavallo scalciante, alter ego dell’altro cavallino americano, quello della Mustang. E, in un certo senso, la ... Leggi su ilfattoquotidiano

