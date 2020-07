Ford Bronco - Il fuoristrada è tornato - VIDEO (Di martedì 14 luglio 2020) Built Wild è uno dei claim scelti per la Ford per descrivere la nuova famiglia Bronco. Il ritorno del fuoristrada americano non è una operazione nostalgia, ma una strategia ben precisa per sfidare la concorrenza dando vita ad un vero e proprio brand all'interno della stessa Casa dell'Ovale blu. La gamma si articola da subito su tre varianti che saranno disponibili sul mercato americano a partire dalla fine del 2020 (Sport) e dalla primavera del 2021 (2 e 4 porte). La Ford ha dichiarato che i prezzi di listino partiranno da circa 28.000 dollari per il Bronco Sport e da circa 30.000 dollari per la variante due porte, con la possibilità di prenotare un esemplare con un deposito rimborsabile di 100 dollari. La filosofia del progetto. L'eredità del passato e la tecnologia di ... Leggi su quattroruote

