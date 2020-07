Forbes celebra le masserie di Puglia: "Qui troverete gli incredibili sapori d'Italia" (Di martedì 14 luglio 2020) Raccontare una terra straordinaria come la Puglia attraverso i suoi sapori: è questa l’impresa che ha tentato una giornalista di Forbes, Tamara Thiessen. Il prestigioso giornale ha dedicato un articolo proprio all’Italia e al viaggio attraverso la Valle d’Itria, tra masserie di lusso come Torre Coccaro, Borgo Egnazia e Torre Maizza. Per il contrasto tra l’azzurro del cielo e il bianco delle residenze, “potrebbe essere la Grecia”, scrive.“Signora, eccola! La parmigiana di melanzane che ha preparato questa mattina”, si apre così il reportage che parte appunto dai piatti per raccontare il territorio. “L’odore dell’impasto ancora caldo, con olio d’oliva, si mescola in maniera esaltante all’aria ristorativa del ... Leggi su huffingtonpost

