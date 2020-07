Fondi anti-Covid alla ‘Ndrangheta: 8 arresti e sequestri per 7,5 milioni – Video (Di martedì 14 luglio 2020) Ha emesso fatture false per ottenere i Fondi governativi: in questo modo una delle società gestite dal presunto prestanome Francesco Maida avrebbe incassato circa 45mila euro di contributi a fondo perduto destinati ad aiutare le imprese a far fronte all’emergenza Coronavirus.Maida avrebbe operato a nome del clan della ‘ndrangheta crotonese capeggiato da Lino Greco, che opererebbe anche in Lombardia. Nell’ambito dell’operazione della Dda di Milano sono stati sequestrati beni per 7,5 milioni di euro e sono state arrestate otto persone per associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale aggravata dal metodo mafioso e dalla disponibilità di armi, autoriciclaggio, intestazione fittizia di beni e bancarotta. Stando alle indagini, Maida avrebbe tentato anche di beneficiare ... Leggi su open.online

