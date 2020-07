Focolai Covid in Emilia-Romagna, Donini: “Non ci sono rischi a mangiare carne” (Di martedì 14 luglio 2020) BOLOGNA – Nonostante i focolai nella logistica a Bologna e nei macelli del modenese, la situazione in Emilia-Romagna “è sotto controllo”. Lo ribadisce l’assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini, che alla luce dei contagi dei giorni scorsi ci tiene anche a tranquillizzare i cittadini sul fatto che “non ci sono rischi per chi consuma carne“. Donini è stato sentito questa mattina in commissione Sanità della Regione. Leggi su dire

NicolaPorro : ?? Il #Governo si sta aggrappando alla paura del #virus prorogando lo #statodiemergenza? Gli unici #focolai però nas… - NicolaPorro : #Covid_19, ricordate solo ieri i titoli sui focolai che stavano ritornando?Oggi sui giornali è tutto scomparso. Ora… - Tg3web : Una festa di matrimonio con più di 90 invitati e un autobus con 26 passeggeri arrivato dal Kosovo. Sono i due nuovi… - 48OreNews : RT @Corriere: ?? Dove sono i nuovi contagi in Italia? Ecco la mappa dei focolai di coronavirus. Dal Trentino alla Sicilia, sono casi in cui… - ___xscd : RT @sangesnicola: Non solo focolai Covid, ecco tutti i pericoli del sistema di allevamento industriale!! -

Ultime Notizie dalla rete : Focolai Covid Focolai Covid in tre case di riposo La Provincia Pavese Coronavirus, i lavoratori dei supermercati chiedono la distanza

Si perchè con l’emergenza sanitaria alle spalle, sono tanti gli addetti alle vendite e agli scaffali che segnalano anche un calo dell’attenzione sulle norme di comportamento da tenere all’interno dei ...

Cina, frena surplus a giugno, ma export cresce (+0,5%)

Solo ieri 13 luglio hanno totalizzato almeno 30.000 nuovi contagi, il 18 per cento del totale di nuovi casi giornalieri negli Stati Uniti. Adesso California, Florida e Texas, i tre stati americani più ...

Si perchè con l’emergenza sanitaria alle spalle, sono tanti gli addetti alle vendite e agli scaffali che segnalano anche un calo dell’attenzione sulle norme di comportamento da tenere all’interno dei ...Solo ieri 13 luglio hanno totalizzato almeno 30.000 nuovi contagi, il 18 per cento del totale di nuovi casi giornalieri negli Stati Uniti. Adesso California, Florida e Texas, i tre stati americani più ...