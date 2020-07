Fiorentina a Lecce (mercoledì, 21,45, Dzn): vincere anche la paura. Chiesa arretrato. Formazioni (Di martedì 14 luglio 2020) Iachini sta pensando a cambiare modulo. Un 3-5-2. Senza rinunciare a Chesa: che arretrerebbe a metà campo, correndo sulla fascia destra. E sfruttando quella sua voglia di riscatto manifestata domenica sera, subito dopo il sofferto pari col Verona, quando si è portato il ditino alla bocca. Per zittire chi? Leggi su firenzepost

