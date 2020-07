Financial Times contro l'Olanda: "Antidemocratica l'opposizione al Recovery Fund" (Di martedì 14 luglio 2020) Il giornale finanziario: "Dal premier Rutte tono moralizzatore per far contenti i cittadini ma dovrebbe pensare alle entrate... Leggi su europa.today

fattoquotidiano : RECOVERY FUND L'affondo. Il Financial Times contro il premier Mark Rutte: “Danneggerà la ripresa dell’Europa” [LEGG… - fattoquotidiano : Financial Times, l’inchiesta originale: dalle salme alla City, i bond della ’ndrangheta - StefanoFeltri : ESCLUSIVO: Gli affari della 'ndrangheta e i bond della sanità Tutte le carte del caso sollevato dal Financial Time… - Pucce : @GioFaggionato @domanigiornale Spero che facciate come il Financial Times... without fear and without favor... a pr… - lucaccini_carla : RT @fattoquotidiano: RECOVERY FUND L'affondo. Il Financial Times contro il premier Mark Rutte: “Danneggerà la ripresa dell’Europa” [LEGGI]… -

Ultime Notizie dalla rete : Financial Times Il Financial Times contro Mark Rutte: «Danneggia la ripresa dell’Europa» Corriere della Sera Fisco: Bruxelles prepara piano per stretta su favoritismi a gruppi multinazionali (Ft)

Secondo quanto indicato dal Financial Times, l'idea e' verificare la possibilita' di usare l'articolo 116 del Trattato Ue per ridurre lo spazio di manovra delle multinazionali di utilizzare regimi di ...

5G, arriva il verdetto Uk su Huawei. BoJo fra due fuochi

È la settimana decisiva per il destino del 5G in Regno Unito. Il premier Boris Johnson sta per annunciare un clamoroso dietrofront escludendo fornitori cinesi come Huawei e Zte. Intanto a Westminster ...

Secondo quanto indicato dal Financial Times, l'idea e' verificare la possibilita' di usare l'articolo 116 del Trattato Ue per ridurre lo spazio di manovra delle multinazionali di utilizzare regimi di ...È la settimana decisiva per il destino del 5G in Regno Unito. Il premier Boris Johnson sta per annunciare un clamoroso dietrofront escludendo fornitori cinesi come Huawei e Zte. Intanto a Westminster ...