FIFA 21 per PS5 e Xbox Series X: “Prova il nuovo livello”. Ecco le novità (Di martedì 14 luglio 2020) FIFA 21 su Playstation 5 e Xbox Seie X da ottobre. Lo slogan scelto da Elettronic Arts è “Prova un nuovo livello”. Ma quali sono tutte le novità? FIFA 21 è tra le novità relative il gioco di calcio EA Sports che arriverà ad ottobre su Playstation 5 e Xbox Seie X. L’emergenza sanitaria, infatti, ha messo in difficoltà parecchi settori nel mondo. I fan più accaniti del videogioco avevano paura che ci potesse essere un eventuale slittamento dell’uscita del titolo. Ed infatti un piccolo ritardo sembra esserci: di solito l’uscita del gioco avveniva a settembre, ma questa volta FIFA 21 uscirà il 9 ottobre 2020. In ogni caso, EA Sports è pronto per uscire e avrà delle ... Leggi su zon

MarcoXXII : RT @AragonBarrio: ??| MERCATO Continua la programmazione in vista di Fifa 21. In particolare cerchiamo Terzini e CDC ma valutiamo tutte le… - uccellinoMilan : @MilanForever81 Ciao, ricordo che quel giorno, prima di tweetare, cercai le parole “Milan” e “Marc Roca” su Twitter… - pctransfermarkt : RT @v3nd3tt4s93: La @KatzenFc cerca GK da inserire in rosa per la prossima stagione di Fifa 21, ci affidiamo solo a persone serie che vogl… - FigpesA : @JessicoCalcetto - NewsProclub : RT @AragonBarrio: ??| MERCATO Continua la programmazione in vista di Fifa 21. In particolare cerchiamo Terzini e CDC ma valutiamo tutte le… -