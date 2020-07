Festival MiTo, 80 concerti tutti italiani (Di martedì 14 luglio 2020) Il Coronavirus non ha sconfitto il Festival MiTo che, dal 4 al 19 settembre, offrirà al pubblico di Milano e Torino 80 concerti a un prezzo massimo di dieci euro. Rispetto agli anni scorsi, la differenza principale di questa quattordicesima edizione è che tutti gli artisti in programma sono italiani: i violoncellisti Mario Brunello, Giovanni Sollima e Enrico Dindo, l’orchestra della Rai diretta da Michele Mariotti, l’orchestra dei Pomeriggi Musicali, il pianista Benedetto Lupo, solo per citarne alcuni. Un’altra scelta che caratterizza questa nuova edizione, è quella di fare doppi concerti a Torino, ovvero spettacoli alle 20, con replica alle 22 per ovviare alle norme anticovid che prevedono una capienza massima dei locali chiusi di 200 ... Leggi su nuovasocieta

nuovasocieta : Festival #MiTo 80 concerti tutti italiani - Musicandosite1 : Un festival “tutto italiano” che apre l'Orchestra Sinfonica di Milano G. Verdi diretta da Daniele Rustioni, con la… - zazoomnews : Torna festival MiTo ed è tutto italiano - #Torna #festival #tutto #italiano - Ansa_Piemonte : Torna festival MiTo, ed è tutto italiano. Dal 4 al 19 settembre 80 concerti dedicati agli 'Spiriti' #ANSA - Spazzol : RT @ultimenotizie: Il Coronavirus non ha sconfitto il festival MiTo che dal 4 al 19 settembre offrirà al pubblico di Milano e Torino 80 con… -

Ultime Notizie dalla rete : Festival MiTo Torna festival MiTo, ed è tutto italiano - Ultima Ora Agenzia ANSA Spettacolo e covid, Del Corno: «Chiedo al ministro di indicare date certe per la ripartenza vera»

Calendarizzare in modo preciso le future tappe di una progressiva riapertura dei luoghi di spettacolo. E' tornato a chiederlo l'assessore milanese alla cultura Filippo Del Corno, durante la presentazi ...

Cultura e spettacolo, Intesa Sanpaolo in prima linea per rilancio

(Teleborsa) - In occasione della conferenza stampa di presentazione oggi, martedì 14 luglio, del Festival MITO SettembreMusica - di cui Banca Intesa Sanpaolo è Partner anche per l’edizione 2020 - sono ...

Calendarizzare in modo preciso le future tappe di una progressiva riapertura dei luoghi di spettacolo. E' tornato a chiederlo l'assessore milanese alla cultura Filippo Del Corno, durante la presentazi ...(Teleborsa) - In occasione della conferenza stampa di presentazione oggi, martedì 14 luglio, del Festival MITO SettembreMusica - di cui Banca Intesa Sanpaolo è Partner anche per l’edizione 2020 - sono ...