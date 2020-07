Federica Pellegrini verso il ritiro dopo Tokyo 2021: “Benzina in esaurimento” (Di martedì 14 luglio 2020) Inizia un amaro conto alla rovescia per Federica Pellegrini: la Divina del nuoto ha “annunciato” il suo addio alle gare dopo le prossime Olimpiadi Un ritiro rimandato ma che è stato in pratica annunciato: Federica Pellegrini smetterà dopo le Olimpiadi di Tokyo 2021. La Divina del nuoto italiano (e mondiale) è pronta a ripiegare costume e cuffietta nell’armadietto ma prima vuole provare a regalarsi un’ultima grande gioia nella sua quinta partecipazione ai Giochi Olimpici. “Io fino al 2022? No, volete vedermi morta?”, così la Pellegrini ha risposto a precisa domanda de La Gazzetta dello Sport. “Ripartirò a settembre per spremere tutte le energie ... Leggi su zon

