Federica Pellegrini si ritira: “Dopo Tokyo, smetto” (Di martedì 14 luglio 2020) Federica Pellegrini si ritira, ancora un anno e poi basta. Lo dice apertamente la campionessa di nuoto intervistata dalla Gazzetta dello Sport: “Continuare fino al 2022? Nooo! Mi volete vedere morta? No, riparto sa settembre e cercherò di spremere tutto quello che potrò spremere, e poi non ne avrò piu, ho la benzina in esaurimento”. Si augura, però, di poter concludere in bellezza con le Olimpiadi di Tokyo: “Cerco di essere ottimista, se penso che tra cinque mesi saremo punto e a capo, la motivazione di andare all’allenamento e epaccarti viene meno. Anzi, manca. Perciò provo ad essere ottomista., io sono di base. Se ne sentono di tutti i colori in questi giorni , a cominciare dal Giappone che non vuole piu le Olimpiadi l’anno prossimo. Speriamo non sia ... Leggi su sport.periodicodaily

periodicodaily : Federica Pellegrini annuncia il ritiro: “Dopo Tokjo, smetto” - Sport_Mediaset : #Nuoto, #FedericaPellegrini: 'Ottimista per #Tokyo2020 poi smetto' #SportMediaset - ottopagine : Nuoto, Federica Pellegrini:'La Pirozzi? E' molto forte' #Benevento - estercmss : SEI UN FLOWN FEDERICA PELLEGRINI - sportface2016 : #Nuoto, le dichiarazioni di Federica #Pellegrini -