Federica Pellegrini: 'Ottimista per i Giochi di Tokyo, poi smetto'

Ultime Notizie dalla rete : Federica Pellegrini

"Continuare fino al 2022? Nooo! Mi volete vedere morta? No, riparto da settembre e cercherò di spremere tutto quello che potrò spremere, poi non ne avrò proprio più, ho la benzina in esaurimento...".Sullo svolgimento dei Giochi Olimpici di Tokyo, posticipati di un anno a causa della pandemia, "cerco di essere ottimista: se penso che tra cinque mesi siamo punto a capo, la motivazione di andare all ...