Fdi: variazione bilancio M5S toglie fondi per alunni disabili (Di martedì 14 luglio 2020) Roma – “La variazione di bilancio approvata oggi in aula Giulio Cesare, ed alla quale come Fratelli d’Italia abbiamo votato contro, oltre a non prevedere fondi per i lavoratori romani e per le imprese e professionisti che sono stati letteralmente abbandonati dalla Raggi e dal M5s, elargisce risorse per esigenze della maggioranza e definanzia strade ed opere importanti a causa dell’incapacita’ nel non saper programmare le progettazioni.” “Ma la cosa piu’ grave e’ che e’ stato approvato un emendamento del M5s che toglie 350.000 euro dall’assistenza per gli alunni disabili nelle scuole penalizzando ulteriormente questi soggetti fragili e le loro famiglie, gia’ gravemente penalizzati in questi mesi di sostanziale ... Leggi su romadailynews

