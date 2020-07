Fdi: Consiglio Regionale boccia Odg su ‘Pacco Mamma’ (Di martedì 14 luglio 2020) Roma, – “Nella seduta odierna il Consiglio Regionale ha respinto l’ordine del giorno presentato dal gruppo di Fratelli d’Italia che prevedeva l’istituzione del ‘Pacco Mamma’, un progetto a favore della maternita’ consistente in una valigia completa di beni necessari al puerperio e ai primi giorni di vita del bambino. L’aspetto che amareggia di piu’ e’ che la bocciatura da parte dei consiglieri della maggioranza e’ stata dettata solo da motivazioni ideologiche.” “Il partito che si professa democratico, infatti, ha ritenute pretestuosi i nostri riferimenti alle dichiarazioni del presidente Zingaretti sullo ius soli e ius culturale, senza considerare invece che la nostra proposta era rivolta anche alle mamme di qualsiasi nazionalita’ con cittadinanza ... Leggi su romadailynews

Sbarchi, Bottaro e Serrano' (FdI): "Il Governo fa finta di non vedere cio' che accade sulle coste meridionali"

Riceviamo alla redazioni di RTC e Giornale di Calabria nota stampa di Maria Adele Bottaro e di Giuseppe Serrano’, componenti assemblea nazionale Fratelli d’Italia: “Lo sbarco a Roccella Jonica e il tr ...

Sanremo: taser alla Polizia Municipale, in consiglio comunale l'Odg di Fratelli d'Italia

Questa sera in consiglio comunale sarà discusso l'Ordine del Giorno presentato da Fratelli d'Italia per dotare la Polizia Municipale di taser. “Fratelli d’Italia Sanremo vuole ancora una volta ringraz ...

