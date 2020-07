Fattorie sociali per l’emergenza famiglie, oggi dalla Puglia a Roma Coldiretti, vertice nazionale presente il ministro (Di martedì 14 luglio 2020) Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Per sostenere le famiglie in difficoltà, gli anziani, i bambini, i disabili e le fasce più disagiate della popolazione travolte dalla crisi ecco la prima rete nazionale delle Fattorie sociali di Coldiretti per offrire nuovi servizi nelle campagne dove all’aria aperta è più facile il rispetto del distanziamento e minori i rischi di contagio. Dai primi centri estivi rurali per i bambini agli agriospizi per gli anziani, dalla cura delle dipendenze al reinserimento lavorativo, dall’ortoterapia alla pet therapy, dall’assistenza sanitaria e psicologica all’integrazione culturale, sono solo alcune delIe opportunità offerte dal ... Leggi su noinotizie

