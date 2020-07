Fase 3: in distribuzione buoni spesa per famiglie bisognose nel Palermitano (Di martedì 14 luglio 2020) Palermo, 14 lug (Adnkronos) – Sono in distribuzione i buoni spesa o voucher per le famiglie che si trovano in stato di bisogno a causa dell’emergenza socio-assistenziale da Covid-19. Serviranno per l’acquisto di beni di prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e domestica, bombole del gas, dispositivi di protezione individuale, pasti pronti, utenze domestiche di luce e gas, canoni di locazione di prima abitazione). L’aiuto, come previsto dalle norme, è in funzione del nucleo familiare e va da 300 euro per un nucleo composto da una sola persona, 400 euro per due persone, 600 euro per tre persone, 700 euro per quattro persone e 800 euro per un nucleo composto da cinque o più persone. Il buono spesa/voucher ... Leggi su meteoweb.eu

TV7Benevento : Fase 3: in distribuzione buoni spesa per famiglie bisognose nel Palermitano... - Castellana_Alex : Il riferimento ad un piano di performance ancora in fase di test è inadeguato e inopportuno ad essere proposto in u… - AdolfoRomeoRSU : @fabfazio Purtroppo/nella fase 3/pochi rispettano le regole di distanziamento/in PRIMIS la catena di distribuzione/… - stecos57 : RT @romamobilita: Oggi su Trasporti&Mobilità: Nuova fase di cantiere sulla rete tram. Previste modifiche per la linea 19 Il Mare di Roma… - romamobilita : Oggi su Trasporti&Mobilità: Nuova fase di cantiere sulla rete tram. Previste modifiche per la linea 19 Il Mare di… -

Ultime Notizie dalla rete : Fase distribuzione Fase 3: in distribuzione buoni spesa per famiglie bisognose nel Palermitano Affaritaliani.it Fase 3: in distribuzione buoni spesa per famiglie bisognose nel Palermitano

Palermo, 14 lug (Adnkronos) - Sono in distribuzione i buoni spesa o voucher per le famiglie che si trovano in stato di bisogno a causa dell'emergenza socio-assistenziale da Covid-19. Serviranno per ...

Economia italiana, le previsioni di Prometeia fino al 2025

Calo del Pil di oltre il 10% e ripresa non prima del 2025. Sono le previsioni sull'economia di Prometeia, che riguardo la situazione globale prevede importanti contraccolpi anche per l'economia mondia ...

Palermo, 14 lug (Adnkronos) - Sono in distribuzione i buoni spesa o voucher per le famiglie che si trovano in stato di bisogno a causa dell'emergenza socio-assistenziale da Covid-19. Serviranno per ...Calo del Pil di oltre il 10% e ripresa non prima del 2025. Sono le previsioni sull'economia di Prometeia, che riguardo la situazione globale prevede importanti contraccolpi anche per l'economia mondia ...