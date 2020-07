Far Cry 6 avrà le cutscene in terza persona (Di martedì 14 luglio 2020) Come molti altri sparatutto in prima persona, Far Cry è una serie radicata alla prospettiva in prima persona, presentando anche i momenti della storia e le cutscene in quella modalità. Il prossimo Far Cry 6 sta già cercando modernizzare un po' il suo gameplay, dando la possibilità ad esempio di esplorare un'intera città per la prima volta e assistere alle cutscene in terza persona.Parlando in un'intervista il narrative director di Far Cry 6, Navid Khavari ha confermato che il prossimo sparatutto in prima persona avrà filmati in terza persona, rendendolo il primo gioco della serie ad averli. "Volevamo elevare il più possibile quella narrativa e abbiamo introdotto molte nuove tecniche che ... Leggi su eurogamer

