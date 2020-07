Fantacalcio, i consigli della 33ª giornata di Serie A: idee e suggerimenti per la tua formazione (Di martedì 14 luglio 2020) Concluso il weekend con Inter-Torino, ecco che, già stasera, si torna immediatamente in campo per la 33esima giornata di Serie A. Analizzando per partita, dunque, ecco i nostri abituali consigli su chi è meglio schierare e chi no ai nostri amici fantallenatori. 1. Atalanta-Brescia Juventus v Atalanta BC - Serie A consigliATI: Ad aprire questo turno, il derby. Una sfida, solitamente, equilibrata, ma, mai come stasera, pende verso una parte. L'Atalanta, infatti, è ormai una big, mentre il... Leggi su 90min

ItalianHawker : Sondaggio per i pochi che vedranno questo tweet. Saresti interessato a un sito dedicato al fantacalcio con consigli… - Laurezio : I #consigli per il #fantacalcio riguardo la #33esima giornata di #SerieA - calciodangolo_ : Consigli #fantacalcio, i giocatori su cui puntare di #UdineseLazio - Angolo_Lazio : Consigli #fantacalcio, i giocatori su cui puntare di #UdineseLazio - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? Da #Immobile a #Eriksen: gli errori da NON fare in questa giornata al #fantacalcio ? -