F1, Verstappen: “Siamo pronti per una nuova pista” (Di martedì 14 luglio 2020) “Penso che due settimane sulla stessa pista siano sufficienti. È stato bello avere l’opportunità di guidare due volte sulla stessa pista ed essere in grado di testare diversi set-up sulle auto e correlare i dati dalle gare back to back, ma penso che ora siamo tutti pronti per una nuova pista. Dopo un primo fine settimana così difficile, è stato bello salire sul podio domenica. Ora non vedo l’ora che arrivi questo fine settimana, dato che l’Ungheria è una pista davvero divertente da guidare con queste vetture ad alto carico aerodinamico, quindi vediamo cosa possiamo fare”. Queste le parole di Max Verstappen, pilota olandese della Red Bull, in merito al Gp di Ungheria in programma il prossimo weekend. “Cercherò ovviamente di fare il meglio che posso e ... Leggi su sportface

