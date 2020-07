Ex tronista di Uomini e Donne viene accoltellato: morte violenta a soli 31 anni [FOTO] (Di martedì 14 luglio 2020) Ex tronista di Uomini e Donne spagnolo perde la vita E’ venuto a mancare a soli 31 anni in una circostanza davvero drammatica. Stiamo parlando di Dani Menjíbar, ex tronista della versione iberica di Uomini e Donne, il dating show simile a quello condotto da Maria De Filippi. La terribile notizia è stata diffusa dai media spagnoli e dai canali social di Telecinco, l’emittente televisiva molto simile alla nostra Canale 5. Stando alle prime ricostruzioni il giovane avrebbe ricevuto delle pugnalate mentre stava uscendo da una discoteca nei pressi del centro commerciale Las Américas di Torrent, a pochi chilometri da Valencia. Il fattaccio è accaduto nella notte di sabato 11 luglio 2020 ad opera di quattro ragazzi, di ... Leggi su kontrokultura

