Ex guardia medica, nuovo numero 116117: sarà attivo dal 20 luglio (Di martedì 14 luglio 2020) 116117: è questo il nuovo numero della Continuità Assistenziale (ex guardia medica) di Bergamo che entrerà in funzione dalle ore 20.00 del prossimo 20 luglio. Le chiamate saranno gestite dalla centrale regionale di Areu

Bergamo, dal 20 luglio cambia il numero di telefono della guardia medica

Dal 20 luglio, alle 20, entrerà in funzione un nuovo numero della Continuità assistenziale (ex guardia medica) di Bergamo: non bisognerà più digitare lo 035 3535 ma il numero 116117.

Dei 64 migranti sbarcati a Pozzallo 11 sono risultati positivi al Coronavirus

Degli oltre 60 migranti di origine asiatica sbarcati ieri a Pozzallo 11 sono risultati positivi al Coronavirus dopo il test del tampone condotto dal personale sanitario dell'Asp di Ragusa a bordo dell ...

