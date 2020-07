Estate, Capitaneria Porto lancia l’operazione “Mare sicuro 2020” (Di martedì 14 luglio 2020) L’87% degli interventi finora effettuali ha portato al salvataggio di 87 persone attraverso il soccorso a 30 imbarcazioni. E’ solo uno dei dati forniti dall’ammiraglio Pietro Giuseppe Vella, direttore marittimo della Campania, nel corso della conferenza della Direzione marittima per la presentazione dell’operazione “Mare sicuro 2020″. Un’operazione iniziata gia’ da qualche settimana e che ha visto impegnati, quotidianamente, in media 100 militari e 48 unita’ navali in navigazione in mare, di cui 24 mezzi veloci, i gommoni, per tutti i 523 chilometri della costa campana.”La maggior parte di queste imbarcazioni soccorse – ha spiegato l’ammiraglio – erano fermi o perche’ in difficolta’ o per cattive condizioni strutturali del mezzo”.”C’era chi imbarcava acqua, chi ... Leggi su ildenaro

Anche per l’estate 2020 nel litorale quartese saranno operativi i bagnini del salvamento a mare. La Giunta comunale ha infatti deliberato per la realizzazione del programma e garantire così adeguate c ...

Liguria. Come ogni estate, anche quest’anno donne e uomini della Guardia Costiera di Savona sono impegnati nell’operazione “Mare Sicuro”, sviluppata su tutto il territorio nazionale sotto l’egida del ...

