Esibizione tennis Berlino 2020: montepremi e prize money con Sinner e Berrettini (Di martedì 14 luglio 2020) Il montepremi e il prize money dell’Esibizione di Berlino in cui presenziano Matteo Berrettini e Jannik Sinner. Il torneo denominato bett1Aces vede la presenza dei due azzurri: il romano è già in semifinale con Bautista Agut, mentre l’altoatesino ha sconfitto Tommy Haas all’esordio e ora lo aspetta Dominic Thiem. Un appuntamento non ufficiale, ma che può dire molto sull’attuale condizione fisica e tennistica dei due portacolori italiani in vista della ripresa del circuito. Il torneo, tra tabellone maschile e femminile, presenta un montepremi totale di 200 mila euro. La suddivisione nel dettaglio non è stata resa nota, mentre non sono ovviamente previsti punti per il ranking Atp. Leggi su sportface

ansacalciosport : Tennis: Sinner torna in campo, batte Haas a Berlino. Torneo esibizione sull'erba, vittoria in 3 set per l'azzurro |… - zazoomnews : Berrettini-Bautista Agut in tv: canale orario e diretta streaming esibizione tennis Berlino 2020 - #Berrettini-Bau… - AnsaTrentinoAA : Tennis: Sinner torna in campo, batte Haas a Berlino. Torneo esibizione sull'erba, vittoria in 3 set per l'azzurro |… - sportface2016 : Esibizione #Berlino, #Sinner batte #Haas e approda in semifinale - sportface2016 : A breve in campo #Sinner contro Tommy #Haas: dove seguire il match d'esibizione in tv -