Eros e Michelle, la verità sulla rottura: “Lo amavo, ma mi hanno detto che…” (Di martedì 14 luglio 2020) Eros e Michelle: un amore lungo e lontano ma di cui ancora si parla. D’altronde dalla loro unione è nata una figlia bellissima e talentosa, Aurora Ramazzotti, che ha ereditato il meglio da entrambi i genitori. Sono stati insieme per anni, hanno fatto sognare i fan e riempito la cronaca rosa. Oggi la vita è andata avanti per entrambi, soprattutto per Michelle Hunziker che ha costruito una nuova grande famiglia con Tomaso Trussardi. Perché era finita tra loro all’epoca? Eros e Michelle sono storia. Storia passata e andata male, certo, ma pur sempre indimenticabile. Sono stati a lungo l’emblema delle coppie vip: lui nella schiera dei cantanti italiani più amati, lei bellissima e con una carriera in ascesa (che ormai è solida e ... Leggi su velvetgossip

