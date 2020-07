Ercolano riparte dalla cultura: ingressi gratis per giovani e residenti (Di martedì 14 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoErcolano (Na) – Ercolano riparte dalla cultura, questo l’obbiettivo della città degli scavi patrimonio Unesco. Per l’intero mese di luglio l’ingresso al Museo Archeologico Virtuale (Mav) di Ercolano sarà gratuito per gli under 13 e per i residenti della cittadina vesuviana. Resta la prenotazione obbligatoria alla mail prenotazioni@museomav.it. Mentre è possibile accedere al sito virtuale il venerdì, sabato e domenica, a partire dalle ore 10:00 con ultimo ingresso alle ore 16. Occasione ghiotta per riscoprire, dopo il lockdown, il patrimonio culturale della città metropolitana di Napoli. A promuovere l’iniziativa c’è anche il sindaco di ... Leggi su anteprima24

