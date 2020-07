Era Martufello il comico de Il Bagaglino: oggi ha 68 anni, ecco cosa fa [FOTO] (Di martedì 14 luglio 2020) Martufello, soprannome di Fabrizio Maturani, è stato uno dei comici più famosi di sempre noto soprattutto per aver preso parte alla compagnia de Il Bagaglino. Ha avuto una notevole popolarità per la sua bravura. Fabrizio Maturani è originario di Sezze, classe 1951. La passione per il teatro nasce fin da quando era più piccolo e nelle feste di paese si presentava come cabarettista. Il suo soprannome “Martufello” lo si deve al carattere del piccolo Fabrizio che fin da bambino è sempre stato vispo. In un’intervista a tal proposito dichiarò: “Martufello mi chiamano fin da bambino, perché al paese mio, Sezze, fin dall’antichità chiamavano così i bambini più vispi e più monelli“. Ma ... Leggi su velvetgossip

Ultime Notizie dalla rete : Era Martufello Era Martufello il comico de Il Bagaglino: oggi ha 68 anni, ecco cosa fa foto Velvet Gossip Era Martufello il comico de Il Bagaglino: oggi ha 68 anni, ecco cosa fa [FOTO]

Martufello, soprannome di Fabrizio Maturani, è stato uno dei comici più famosi di sempre noto soprattutto per aver preso parte alla compagnia de Il Bagaglino. Ha avuto una notevole popolarità per la ...

Maurizio Martufello il burino gentiluomo

Che bello parlare con Fabrizio Maturani in arte Martufello! E’ bello perché è davvero la genuinità fatta persona. Non si lamenta, non parla male dei colleghi, non ha una punta di invidia per chi ha qu ...

Martufello, soprannome di Fabrizio Maturani, è stato uno dei comici più famosi di sempre noto soprattutto per aver preso parte alla compagnia de Il Bagaglino. Ha avuto una notevole popolarità per la ...Che bello parlare con Fabrizio Maturani in arte Martufello! E’ bello perché è davvero la genuinità fatta persona. Non si lamenta, non parla male dei colleghi, non ha una punta di invidia per chi ha qu ...