Era Cristina Yang in Grey’s Anatomy, oggi 48 anni: eccola con la “nuova Meredith” [FOTO] (Di martedì 14 luglio 2020) Cristina Yang è forse il personaggio più amato in assoluto di Grey’s Anatomy (e senza neanche dover morire tragicamente!, come nel caso di Derek Sheperd o Mark Sloan o George O’Malley, A distanza di alcuni anni dalla sua dipartita dalla serie, come è diventata e cosa fa l’attrice Sandra Oh? È stata davvero l’anima dello show. Per alcuni fan Grey’s Anatomy è ‘finito’ quando Cristina Yang è uscita dal cast: una frattura irreparabile all’interno della serie, perfino peggiore della morta di Derek Sheperd. D’altronde, in fondo, è sempre stata lei “la persona” di Meredith Grey, anche più del suo amato dottor Stranamore. Quando Sandra Oh ha abbandonato il ... Leggi su velvetgossip

cristina_bassi : RT @borghi_claudio: Era OVUNQUE - CriCassar : RT @Einaudieditore: «Allora mi si è avvicinato qualcuno trattenendo i suoi passi. Ho cercato di individuarlo. Ma intorno a me c’era già il… - pizzi_cristina : RT @kniga_kagala: Chi, come me, era un ragazzo negli anni ‘80 e ‘90, ricorderà sicuramente la propaganda battente contro la discriminazione… - reppomanuno : RT @Einaudieditore: «Allora mi si è avvicinato qualcuno trattenendo i suoi passi. Ho cercato di individuarlo. Ma intorno a me c’era già il… - chaptersburnn : @Morena_3v scusa ma non eri una delle prime che quando è uscita quella storia “finta” di rocco che era fidanzato co… -

Ultime Notizie dalla rete : Era Cristina Era Cristina di Vite al Limite di 317 kg: oggi bellissima modella FOTO Velvet Gossip Oxfam e Regione Toscana insieme per sconfiggere la povertà educativa e la dispersione scolastica

Venti laboratori artistici, in partenza a luglio, in oltre 10 comuni toscani, per ragazzi dagli 11 ai 17 a maggior rischio di marginalità e abbandono scolastico, ancor di più oggi dopo mesi di chiusur ...

CRV – “Approvato a maggioranza il nuovo Piano Regionale dei Trasporti” - 2

- 2 (Arv) Venezia 14 lug. 2020 - Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato a maggioranza il nuovo Piano Regionale dei Trasporti: 29 voti favorevoli, 13 contrari, 3 astenuti. L’Assessore regionale ...

Venti laboratori artistici, in partenza a luglio, in oltre 10 comuni toscani, per ragazzi dagli 11 ai 17 a maggior rischio di marginalità e abbandono scolastico, ancor di più oggi dopo mesi di chiusur ...- 2 (Arv) Venezia 14 lug. 2020 - Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato a maggioranza il nuovo Piano Regionale dei Trasporti: 29 voti favorevoli, 13 contrari, 3 astenuti. L’Assessore regionale ...