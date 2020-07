Emily in Paris su Netflix, Lily Collins e Kate Walsh nella serie romantica del creatore di Sex and The City (Di martedì 14 luglio 2020) Una nuova commedia romantica approderà su Netflix, con Lily Collins, Ashley Park e Kate Walsh in un cast corale e ricco di presenze femminili: si intitola Emily in Paris la serie di prossima uscita prodotta da Darren Star, che non ha bisogno di presentazioni in quanto ideatore di un cult come Sex and The City. Girata interamente a Parigi e in Francia, la nuova serie era inizialmente attesa su Paramount, ma uscirà in autunno su Netflix: creata, scritta e prodotta da Darren Star, Emily in Paris ha trovato un nuovo canale distributivo nello streamer globale poco prima del suo debutto. La storia di questa commedia ... Leggi su optimagazine

Dopo essere stata inizialmente attribuita alla Paramount Network, l’imminente serie comedy romantica Emily in Paris, dal giovane creatore Darren Star e con protagonista Lily Collins (Fino all’osso, In ...

