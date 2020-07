Emicrania: galcanezumab disponibile in Italia (Di martedì 14 luglio 2020) Emicrania, arriva in Italia galcanezumab, farmaco della classe degli anti CGRP. Dimezza gli attacchi e assicura una migliore qualità di vita Inizia una nuova era per le persone affette da Emicrania: arriva in Italia galcanezumab, un farmaco, sviluppato da Eli Lilly, appartenente alla classe degli anticorpi monoclonali anti-CGRP: una cura specifica e selettiva per la profilassi… L'articolo Emicrania: galcanezumab disponibile in Italia Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Entro luglio sarà disponibile a carico del Servizio Sanitario Nazionale un farmaco per la prevenzione dell'emicrania episodica e cronica, a somministrazione mensile sottocutanea, con efficacia elevata ...

SANITÀ. EMICRANIA, CON FARMACO GALCANEZUMAB ATTACCHI RIDOTTI 50%

Entro luglio sarà disponibile a carico del Servizio Sanitario Nazionale un farmaco per la prevenzione dell'emicrania episodica e cronica, a somministrazione mensile sottocutanea, con efficacia elevata ...