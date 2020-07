Emicrania, con farmaco galcanezumab attacchi ridotti del 50% (Di martedì 14 luglio 2020) ROMA – Un farmaco somministrato sottocute una sola volta al mese in grado di ridurre il numero di giorni di emicrania di almeno il 50% nel 62% dei pazienti affetti dalla forma episodica (forma cronica 28%), di almeno il 75% nel 39% dei casi (forma cronica 9%) e del 100% nel 16% dei soggetti trattati. Per chi soffre di mal di testa arriva in Italia galcanezumab, un farmaco specifico e selettivo per la profilassi dell’attacco emicranico, appartenente alla classe degli anticorpi monoclonali anti-CGRP. Già approvato da AIFA, sarà disponibile entro luglio sul mercato italiano a carico del Servizio sanitario nazionale. Leggi su dire

FabrizioBarb : RT @giangolz: Amici, vi ho raccontato uno dei tanti risvolti giuridici della vicenda #Autostrade. Fa venire un'emicrania. Comprendo tutto,… - angelopiemo : Emicrania, con galcanezumab più giorni liberi dal mal di testa - LuigiTamburini : RT @giangolz: Amici, vi ho raccontato uno dei tanti risvolti giuridici della vicenda #Autostrade. Fa venire un'emicrania. Comprendo tutto,… - Francesco_Riz : RT @giangolz: Amici, vi ho raccontato uno dei tanti risvolti giuridici della vicenda #Autostrade. Fa venire un'emicrania. Comprendo tutto,… - bellinandrea1 : RT @giangolz: Amici, vi ho raccontato uno dei tanti risvolti giuridici della vicenda #Autostrade. Fa venire un'emicrania. Comprendo tutto,… -

Ultime Notizie dalla rete : Emicrania con La cefalea cronica è malattia sociale: con la nuova legge non è più invisibile Il Sole 24 ORE Emicrania e altri sintomi mentre si assume la pillola

La comparsa di disturbi di vario tipo, tra cui il mal di testa, rende necessario sospendere immediatamente l'assunzione del contraccettivo orale. Sto male da circa 3 giorni con nausee, mal di schiena, ...

Ponzio Pilato, al Piccolo la versione di Popolizio

In bilico fra trame politiche, emicrania, filosofia. Se non vi è ancora capitato, regalatevi un’estate in compagnia di Bulgakov. In alternativa da stasera a giovedì al Piccolo, l’episodio è condiviso ...

La comparsa di disturbi di vario tipo, tra cui il mal di testa, rende necessario sospendere immediatamente l'assunzione del contraccettivo orale. Sto male da circa 3 giorni con nausee, mal di schiena, ...In bilico fra trame politiche, emicrania, filosofia. Se non vi è ancora capitato, regalatevi un’estate in compagnia di Bulgakov. In alternativa da stasera a giovedì al Piccolo, l’episodio è condiviso ...