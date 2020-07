Emergenza Covid, Martusciello a gamba tesa su Fioravante Bosco: “Quanto ha guadagnato di straordianrio?” (Di martedì 14 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Quanto sta guadagnando Fioravante Bosco? Quanto è stato liquidato come anticipo straordinario Covid? E quanto invece hanno avuto i poveri agenti di polizia municipale di Benevento?”. Sono gli interrogativi che Fulvio Martusciello, europarlamentare di Forza Italia e commissario provinciale del partito nel Sannio, pone all’amministrazione comunale di Benevento con una nota stampa. “Chiediamo – conclude Martusciello – che le cifre vengano rese note alla città con la verifica delle strisciate dei badge per capire quanto sta diventando ricco Fioravante Bosco con i soldi dei cittadini beneventani”. L'articolo Emergenza Covid, ... Leggi su anteprima24

