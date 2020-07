Emergenza Covid-19, è allarme nella logista, dopo i casi Bartolini e Tnt, nuovo focolaio alla Geodis (Di martedì 14 luglio 2020) Un nuovo focolaio è stato individuato alla ditta Geodis di Bologna che si occupa di logistica. dopo quelli della Bartolini e della Tnt, un’altra ditta di logistica dovrà prendere seri provvedimenti per cercare di marginare il numero di contagiati. Al momento, secondo le prime indicazioni, il numero dei contagiati alla Geodis è di 3 dipendenti ma il numero tenderà nei prossimi giorni inesorabilmente a salire. L’assessore regionale alla Politiche per la salute della regione Emilia Romagna ha definito i vari focolai nelle ditte che si occupano di logistica a Bologna una sfida contro il tempo. L’assessore ha predisposto tamponi a tappeto per tutti coloro che lavorano ... Leggi su baritalianews

Partita l’operazione ripescaggio per la Coser, che spera di poter guadagnare l’accesso alla serie A2 nonostante la sospensione dei campionati per via dell’emergenza coronavirus. Una speranza che, ...

Sardegna, c’è un nuovo contagio del virus: il sogno dell’Isola Covid Free sfuma ancora. Sono 1.373 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. N ...

