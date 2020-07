Emergenza Covid-19, bengalese positivo a Roma, “Giravo da giorni in città, ho incontrato tanta gente, almeno 100 persone” (Di martedì 14 luglio 2020) In un’intervista R.M. un uomo bengalese di 40 anni racconta la sua storia. Per 5 giorni, pur sapendo di essere positivo ha girato in lungo e in largo l’Italia e in particolare ha incontrato a Roma più di 100 persone. L’uomo ha detto che ora sta meglio, la febbre è bassa ma solo un grande mal di testa. L’uomo originario della città di Dacca è ora ricoverato all’Urban Garden Hotel sulla Tiburtina a Rebibbia. Da una vita fa il commerciante. Secondo il presidente dell’associazione Ital-Bangla, l’uomo è una persona molto attiva: «Avrà incontrato almeno un centinaio di persone, magari anche di più, negli ultimi giorni, anche se aveva ... Leggi su baritalianews

Emergenza COVID-19: i disinfettanti sono efficaci contro i... PuntoSicuro De Luca/ "Giovani idioti e masochisti, si scambiano i bicchieri, di covid si muore"

Nuovo show del governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca. Nell’ultima conferenza stampa via social il presidente “sceriffo” come è già stato ribattezzato durante l’emergenza coronavirus, si ...

PIN: Prevenire ed Informare per Navigare Sicuri

Nasce il progetto “PIN – Prevenire e Informare per Navigare sicuri” di Adiconsum, in partenariato con Casa del Consumatore e in collaborazione con Unicredit L’emergenza sanitaria da COVID-19 ha aument ...

