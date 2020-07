Emergenza Coronavirus, la Regione Veneto sperimenta il test ultra rapido: «Responso in 7 minuti». E il giornalista lo prova in diretta Facebook (Di martedì 14 luglio 2020) La Regione Veneto sta sperimentando un test rapido capace di individuare una eventuale positivita’ al Coronavirus in pochi minuti. Lo annunciano il presidente della Regione Luca Zaia e il direttore del laboratorio di microbiologia dell’ospedale di Treviso, Roberto Rigoli. Il test arriva dalla Corea, ed “e’ considerato di screening, non diagnostico”, precisa Rigoli ricordando che al momento l’unico test diagnostico riconosciuto a livello mondiale e’ il tampone. Ma il Veneto sta pensando di utilizzarlo nei pronto soccorso una volta terminata la sperimentazione, per la quale bisogna che il test porti ad individuare 100 ... Leggi su ilcorrieredellacitta

SusannaCeccardi : ?? Luglio 2020: con la gestione Conte-Lamorgese è già raddoppiato il numero di #migranti sbarcati sulle nostre coste… - fanpage : Zangrillo (San Raffaele): “L’emergenza Covid? È finita da due mesi” - Fontana3Lorenzo : L'emergenza coronavirus ha messo in luce in maniera drammatica tutte le fragilità del sistema globalista e del mond… - saraosalvatore : RT @ChiodiDonatella: #ZANGRILLO: RISPETTO DELLE REGOLE. MA ANCHE DELLA #VERITÀ: L'EMERGENZA #COVID È FINITA DA 2 MESI 'Basta panico. Torni… - VittorioFerram1 : RT @azangrillo: Parla Zangrillo: l'emergenza Covid? È finita da due mesi -