Elettromeccanica Angelini, Simoncelli in panchina per la settima stagione (Di martedì 14 luglio 2020) Alla guida dell'Elettromeccanica Angelini Cesena, anche per la stagione 2020/21, ci sarà l'head coach Andrea Simoncelli. Il futuro della serie B1 femminile è dunque legato al tecnico forlivese, classe ... Leggi su cesenatoday

Ultime Notizie dalla rete : Elettromeccanica Angelini Elettromeccanica Angelini, Simoncelli in panchina per la settima stagione CesenaToday Fiducia a Simoncelli

Nel Volley Club B1 femminile, il tecnico Simoncelli confermato alla guida, è la sua settimana stagione sulla panchina bianconera che guiderà l’Elettromeccanica Angelini Cesena anche per la prossima st ...

Volley B1 donne, il Volley Club avanti con il coach Simoncelli

Era nell’aria da tempo e ora è ufficiale. Alla guida dell’Elettromeccanica Angelini Cesena, anche per la stagione 2020/21, ci sarà l’head coach Andrea Simoncelli. Il futuro della serie B1 femminile è ...

Nel Volley Club B1 femminile, il tecnico Simoncelli confermato alla guida, è la sua settimana stagione sulla panchina bianconera che guiderà l’Elettromeccanica Angelini Cesena anche per la prossima st ...Era nell’aria da tempo e ora è ufficiale. Alla guida dell’Elettromeccanica Angelini Cesena, anche per la stagione 2020/21, ci sarà l’head coach Andrea Simoncelli. Il futuro della serie B1 femminile è ...