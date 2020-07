Elettra Lamborghini scollata lancia il video: “Cosa vi aspettate?” (Di martedì 14 luglio 2020) Elettra Lamborghini annuncia per oggi il video de la canzone “La Isla” e si prvede già il tormentone. Appunto sul sul canale Istagram Elettra Lamborghini rende noto finalmente quando si potrà vedere il video della sua nuova canzone. Ieri con un post che come al solito ha raccolto l’apprezzamento di quasi 260 mila persone, ha svelato il giorno preciso, anzi, il momento esatto: oggi alle ore 14.00. “Cosa vi aspettate di trovare domani alle ore 14 all’uscita del video?! Sono curiosaaaaa ditemiii” ha scritto la cantante bolognese. E così i suoi followers si sono scatenati, provando a rispondere alla sua domanda. C’è chi commentando ha solo e per l’ennesima volta esaltato la ... Leggi su bloglive

SkyTG24 : Elettra Lamborghini annuncia l'uscita del video del singolo La Isla con Giusy Ferreri - bologneseandre : BUONA SETTIMANA IN MUSICA A TUTTI CON UNA NUOVA SELECTED FOR YOU! Playlist dal 13 al 19 07 2020 Jawsh 685 x Jason D… - bologneseandre : BUONA SETTIMANA IN MUSICA A TUTTI CON UNA NUOVA SELECTED FOR YOU! Playlist dal 13 al 19 07 2020 Jawsh 685 x Jason D… - Igoigoimagine : @lovxletter Elettra Lamborghini - WishYouWereV : Non ci posso credere che nella mia città dove solitamente non si fa nulla di colpo vengono a fare concerti Guè Pequ… -

Ultime Notizie dalla rete : Elettra Lamborghini Elettra Lamborghini, "contenuto bollente": si fa immortalare così, lato B fuori controllo LiberoQuotidiano.it Elettra Lamborghini annuncia l'uscita del video del singolo La Isla con Giusy Ferreri

Elettra Lamborghini e Giusy Ferreri sono pronte per portare il pubblico in un viaggio tra suoni pop e latini. La Isla è il titolo dell’esplosiva collaborazione delle due cantanti che si apprestano a d ...

Elettra Lamborghini, twerking con questi "pantaloncini": il pazzesco video rubato in palestra, da... censura

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Elettra Lamborghini e Giusy Ferreri sono pronte per portare il pubblico in un viaggio tra suoni pop e latini. La Isla è il titolo dell’esplosiva collaborazione delle due cantanti che si apprestano a d ...Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.